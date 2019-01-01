اتفاق «عراقي- كويتي» لاستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين

أعلن عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق مع الكويت حول اختيار الطرف الثالث الاستشاري العالمي، وهى شركة ERC Equipoise Pte.Ltd.UK لإعداد الدراسة الخاصة باستثمار واستغلال الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين.

وقال المتحدث في بيان صحفي، إن عقدا سيبرم خلال الأيام القادمة مع شركة ERC البريطانية التي وقع عليها الاختيار من بين 4 شركات تم دعوتها لهذا الغرض.

وأضاف أن "العقد ينص على قيام الشركة بإعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل "سفوان –العبدلي والرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة" من أجل تنظيم واستغلال واستثمار الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين، وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول".

وذكر أن "الاتفاق يعد الأول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة".

وقال المتحدث إن "اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قد بذلت جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق بعد سلسلة من الاجتماعات أسفرت عن الاتفاق على الشروع بالاستثمار المشترك لهذه الحقول، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين".