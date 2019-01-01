السيسي يحتفل بالمنتخب المصري لكرة اليد في ختام مؤتمر الشباب

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريق المنتخب المصري لكرة اليد للشباب الفائز بالمركز الثالث في بطولة العالم للشباب، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء.

وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء، «مكنش ممكن يفوتنا أبدا مش نكرم، بس هما موجودين معانا، هنحتفل بالنجاح الكبير اللي حققوه بحصولهم على المركز الثالث عالميا في كرة اليد، ةإن شاء الله هنستقبلهم في الرئاسة نحتفل بيهم ونكرمهم كما يجب».

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.