انتهاء المباحثات التجارية بين الصين وأمريكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهت جولة المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المباحثات بين الوفد الأمريكي الذي يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والوفد الصيني الذي يضم نائب رئيس الوزراء ليو هي انتهت بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت بلومبرج إنه من المرجح أن تصدر حكومتا الدولتين بيانات حول المباحثات في وقت لاحق من اليوم.

وكان الوفد الأمريكي قد وصل شنغهاي أمس الثلاثاء لإجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية.

وجاء هذا اللقاء بعد الهدنة التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني "شي جينبينج" على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الماضي.

ويشار إلى أن هذا اللقاء يعد الأول الذي يجمع الجانبين منذ شهر مايو الماضي.