 انتهاء المباحثات التجارية بين الصين وأمريكا - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2019 10:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

انتهاء المباحثات التجارية بين الصين وأمريكا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 10:00 ص

انتهت جولة المباحثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المباحثات بين الوفد الأمريكي الذي يضم وزير الخزانة ستيفن منوتشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والوفد الصيني الذي يضم نائب رئيس الوزراء ليو هي انتهت بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وقالت بلومبرج إنه من المرجح أن تصدر حكومتا الدولتين بيانات حول المباحثات في وقت لاحق من اليوم.

وكان الوفد الأمريكي قد وصل شنغهاي أمس الثلاثاء لإجراء جولة جديدة من المباحثات التجارية.

وجاء هذا اللقاء بعد الهدنة التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني "شي جينبينج" على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية الشهر الماضي.

ويشار إلى أن هذا اللقاء يعد الأول الذي يجمع الجانبين منذ شهر مايو الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك