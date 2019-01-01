«العربي لحقوق الإنسان» يؤكد أهمية استحداث آلية لحماية المدنيين والنساء والأطفال خلال النزاعات

أكد الدكتور أمجد شموط رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان، على أهمية النتائج التي خرج بها المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي تحت عنوان" أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان خاصة النساء والأطفال" بشكل مؤسسي بالتعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية.

واعتبر الدكتور شموط ، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء بمقر الجامعة العربية، أن المؤتمر يمثل خطوة في الطريق الصحيح لترقية المنظومة العربية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قضية حماية حقوق الإنسان أثناء الحروب هي أمر هام نظرا لما تعانيه المنطقة العربية من نزاعات مسلحة.

وأضاف "شموط" أن المؤتمر ناقش ما يحدث في المنطقة العربية من عمليات النزوح والتهجير والنزاعات بالإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتجاوزه للعام الستين، منوها إلى أهمية تسليط الضوء على انتشار المليشيات الإرهابية المسلحة في مناطق عربية وتسليط الضوء على انتهاكاتها لحقوق الإنسان في زمن الحروب والنزاعات بالمنطقة العربية خاصة على الأطفال والنساء باعتبارهم الفئات الأكثر تهميشا وانتهاكا وضعفا.

وشدد "شموط" على أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر والخاصة بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضحايا الانتهاك وحالة أوضاع حقوق الإنسان المتردية بسبب النزاعات ووجود الدواعش وتنظيم القاعدة والتي تعاني منها المنطقة العربية.

وأضاف أن المؤتمر استحدث في توصياته آلية لحماية المدنيين والمرأة والطفل بشكل جديد بالإضافة إلى تطوير وترقية وتفعيل ما هو موجود من حماية دولية أو اقليمية سواء على مستوى الجامعة العربية وعلى صعيد المعاهدات والاتفاقات الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن المنطقة العربية أكثر تأثرا بحالة النزاع الواسعة النطاق والتي بدورها أثرت بالسلب على حقوق الإنسان سواء المدنية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.