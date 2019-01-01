﻿السيسي: الربط والتنسيق بين وزارة الثقافة والتعليم والشباب والإعلام يحتاج جهدا كبيرا

•«قولت قبل كده كل قطاعات الدولة المصرية كانت بعافية خلال السنوات الماضية»

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين، مفاداه: «لماذا ليس هناك ربطا بين مؤسسات الدولة المصرية، وخاصة الثقافة بالتعليم والشباب؟».

وقال خلال مشاركته في جلسة «اسأل الرئيس»، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب، مساء الأربعاء، «قولت قبل كده كل قطاعات الدولة المصرية كانت بعافية خلال السنوات الماضية، ونقطة الانطلاق بدأت مش عشان أنا موجود هنا دلوقتي، ولكن تحركنا في خطة للإصلاح الكامل».

وأوضح أن وزارة الثقافة رصدت ما يقرب من 600 مليون جنيه لصالح تطوير وتثقيف وتوعية ملايين من الشباب، من خلال تطوير المسارح وإنشاء أخرى جديدة، معقبًا: «في جهد الدولة بتعمله، لكن نقطة التنسيق والتعليم والشباب والرياضة وحتى الإعلام يحتاج إلى جهد أكبر ولكن حركتنا كبيرة وتحتاج وقت أكبر لتجدوا مردود لها».

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، في جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطني السابع للشباب، المُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء، للإجابة على أسئلة الشباب والمواطنين.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.