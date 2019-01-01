الرئاسة: الشباب سيكون له نصيب في القيادة بالمستقبل القريب

شدد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أهمية عقد مؤتمر الشباب بشكل دوري.

وقال في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن «التقاء الشباب برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بشكل مباشر يتيح لهم إعدادًا جيدًا وفقًا لأسلوب علمي»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدخل في الإطار الشامل لإعداد وتدريب الشباب.

وأضاف أن «65% من المجتمع المصري من فئة الشباب، وفي المستقبل القريب سيكون لهم نصيب في القيادة سواء في القطاع العام أو الخاص»، متابعًا: «النجاح يبدأ من الآن».

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، ثم جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.