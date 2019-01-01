 رئيس الوزراء الجزائري يرأس وفد بلاده في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الجزائري يرأس وفد بلاده في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:38 م

أناب الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء، نور الدين بدوي الوزير الأول (رئيس الوزراء) لتمثيله غدا الخميس في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني بنواكشوط.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم إنه "عين السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، السيد نور الدين بدوي الوزير الاول لتمثيله في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني الجديد، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي سيقام غدا الخميس بالعاصمة نواكشوط".

وأضاف البيان أن بدوي سيرافقه صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

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