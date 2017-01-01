أكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لتقديم عرضه الأول بشكل رسمي لضم نجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية عالمية، أكدت ارتباط نيمار بالعودة إلى ملعب "كامب نو" مع بداية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد توتر العلاقة بينه وبين ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي خلال الفترة الماضية.

وأوضحت "سبورت"، أن برشلونة يتطلع لتأمين صفقة نيمار مع باريس سان جيرمان وإثبات جيدته لضم البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل اللاعبين بيني زهافي عمل كوسيط في المفاوضات الأولية بين الناديين، ومع ذلك لم تتقدم المحادثات بشكل جيد بسبب تغير موقف باريس سان جيرمان الذي رفض الدخول في صفقات تبادلية وتمسك بحصوله على 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعته إدارة النادي الباريسي في 2017 لضم نيمار من برشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان لن يغلق باب المفاوضات على الفور لأن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة مع نيمار الذي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في العودة إلى كامب نو.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن وجود اجتماع مرتقب بين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرتها في برشلونة الإسباني، والذي قد يحسم ملف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الموسم الجديد 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية سيُقام يوم 16 أغسطس المقبل في ليفربول، والذي سيشهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، ونظره القطري ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن هذا الاجتماع سيكون حاسمًا وسيحدد مستقبل نيمار بشكل كبير، خاصة أنه سيكون وجهًا لوجه، رغم وجود اتصالات هاتفية بين الطرفين.

ونوّهت الصحيفة أن الاجتماع سيُجرى بعد مشاركة نيمار مع باريس سان جيرمان في مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي بالموسم الجديد على ملعب "حديقة الأمراء"، ومعرفة رد فعل الجماهير تجاه اللاعب.

يذكر أن نيمار قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة برشلونة، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.