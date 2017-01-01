متوسط العمر المتوقع للنساء والرجال اليابانيين يواصل الارتفاع

أظهرت بيانات حكومية في اليابان أن النساء والرجال اليابانيين احتفظوا بالمركزين الثاني والثالث في التصنيف الخاص بمتوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم في عام 2018، وتصدرت المجموعتان رقمًا قياسيًا للعام السابع على التوالي.

وأفادت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بأن متوسط العمر المتوقع للنساء بلغ 87.32 عام بزيادة 0.05 على عام 2017، بينما بلغ عند الرجال 81.25 عام بزيادة 0.16 في نفس العام.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أن هونج كونج تصدرت التصنيف بالنسبة للرجال والنساء (82.17 عام و87.56 عام على التوالي)، وحلت سويسرا ثانيا بالنسبة للرجال (81.04 عام) ثم اسبانيا ثالثا بالنسبة للنساء (85.73 عام).