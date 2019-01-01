مرتضى منصور: ندرس السيرة الذاتية لـ3 مدربين أجانب

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن عمل إدارة النادي على دراسة السير الذاتية الخاصة بثلاثة مدربين أجانب لاختيار أحدهم خلفًا لخالد جلال مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال مرتضى منصور في مدخلة هاتفية عبر قناة «المحور»: «نعمل لاختيار الأفضل منهم ولكن لم يتم الاختيار حاليًا سنعلن الصفقات الجديدة اليوم خلال مؤتمر صحفي».

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن نجليه أحمد، عضو مجلس الإدارة السابق وأمير المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أعدا القائمة الإفريقية؛ حيث سيعرضونها عليه لمناقشتها.

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من أيمن يونس، لاعب الفريق الأسبق يشيد باللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن اقالة الجهاز الفني لفريق القدم عقب الهزيمة من الأهلي بهدف نظيف في المباراة الختامية لهم ببطولة الدوري.