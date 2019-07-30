قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالدولة، إن الدولة أنفقت نحو أكثر من مليار جنيه لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأضافت خلال كملتها بجلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن المؤتمر الوطني السابع للشباب، أن هناك زيادة في النمو خلال الـ 4 سنوات الماضية بنسبة 195%، في الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان.

وتابعت: "بقيت الاستثمارات هدفها إني أحسن جودة الحياة للمواطن المصري، بصرفها على شبكة الطرق والكهرباء، عشان أشجع القطاع الخاص على الاستثمار، لأن مفيش مفيش استثمار أجنبي هييجي في دولة معندهاش شبكة طرق قوية، أو الكهرباء فيها بتقطع، إحنا بس بس بننسى، إحنا من سنتين الكهرباء كانت بتقطع بنص يوم".

وانطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.