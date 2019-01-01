انكماش اقتصاد هونج كونج خلال الربع الثاني

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تراجع النمو الاقتصادي في هونج كونج خلال الربع الثاني، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المدينة وتأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي صدرت اليوم الأربعاء أظهرت انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع الأول.

ويشار إلى أن هونج كونج تشهد اضطرابات منذ أسابيع بسبب المظاهرات المحتجة على مشروع قانون لتسليم الجناة للصين.

وكانت حكومة هونج كونج قد قالت في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "لا توجد مساحة للتفاؤل بالنسبة للربع الثاني أو العام بأكمله".

وجاء هذا البيان في أعقاب تصريحات أدلت بها الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام خلال لقائها بممثلي الغرف التجارية الدولية والمحلية.

وقالت لام إن الزخم الاقتصادي للمنطقة تباطأ خلال الأشهر الأخيرة بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا و"الغموض" المحيط بالاقتصاد.

وتعهدت لام ببذل كل الجهد للتعامل مع المظاهرات المناهضة للحكومة التي تخاطر بتعريض النمو الاقتصادي للمدينة للخطر.