السيسي يوصى بتنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توصيات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، اليوم الأربعاء.

وجاء ضمن التوصيات، «تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية للدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري».

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.



كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.