 مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

كابول - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 7:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 7:29 ص

قتل 34 شخصا وأصيب آخرون بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح، غربي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون صباح اليوم الأربعاء.

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