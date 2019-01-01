مقتل 34 شخصا في انفجار قنبلة غرب أفغانستان

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قتل 34 شخصا وأصيب آخرون بعدما اصطدمت حافلة بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح، غربي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤولون صباح اليوم الأربعاء.