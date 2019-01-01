السلطات الروسية تداهم منزلي متظاهرين يشتبه في قيامهما بالتخطيط لمظاهرات الأسبوع الماضي

داهمت السلطات الروسية في وقت مبكر من اليوم الأربعاء منزلي متظاهرين يشتبه في قيامهما بالتخطيط للمظاهرات المعارضة غير المصرح بها السبت الماضي، وفقا لما قالته مجموعة او في دي-انفو.

وقالت المجموعة، التي تراقب أعمال قوات إنفاذ القانون الروسية في بيان " رجال الشرطة لم يفصحوا عن الإدارة التي ينتمون إليها".

كان أنصار المعارضة، الذين غضبوا إزاء رفض مشاركة عدد من مرشحيهم في انتخابات مجلس مدينة موسكو المقبلة، قد نظموا مسيرات خلال الأسبوعين الماضيين.

ويعتزم المتظاهرون الاستمرار في التظاهر خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل، وأظهر منشور حول المظاهرة المقبلة المقررة السبت المقبل في مدينة موسكو اعتزام نحو 5000 شخص المشاركة فيها.

وقد فتحت اللجنة التحقيقية، أكبر وكالة تحقيقية في روسيا، قضية جنائية بشأن مظاهرات السبت الماضي، لكون منظموها يحضون على العنف.

وقال بافيل شيكوف إنه جرى احتجاز مشتبه به ويدعى كيريل زهوكوف، وكان قد تم تغريمه للمشاركة في مسيرة في السابق، لاتهامه بإثارة الشغب، التي تصل عقوبتها للسجن 15 عاما.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه جرى احتجاز أكثر من ألف متظاهر، أي نحو ثلث الذين شاركوا في مسيرة السبت الماضي وعددهم 3500 شخص.