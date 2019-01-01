عاصفة استوائية تغلق الأسواق المالية في هونج كونج

تسببت عاصفة استوائية في إغلاق الأسواق المالية في هونج كونج، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ عامين، مما يزيد من المتاعب للمدينة التي دمرتها المظاهرات المستمرة منذ أسابيع للاحتجاج على مشروع قانون لتسليم الجناة للصين.

وقد رفع مرصد المراقبة الجوية في هونج كونج من مستوى التحذير من عاصفة "ويبها" الاستوائية لمستوى 8، وهو ثالث أعلى مستوى على مقياس المرصد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العاصفة الاستوائية على بعد 310 كيلومترا جنوب غرب هونج كونج، ومن المتوقع أن تتجه لإقليم جوانجدونج.

وقال المرصد إنه من المتوقع أن يكون الإعصار قريبا للغاية من المدينة في وقت لاحق من اليوم، مما يشير إلى أنه سوف يتم الإبقاء على مستوى التحذير طوال اليوم.

وقال لينوس يب، المسؤول بشركة فيرست شنغهاي للسندات ليمتد" يحدث الكثير هذا الأسبوع في المدينة مما يدفع المستثمرين للحذر".

وحذرت شركات طيران من بينها شركة كاثاي باسيفيك الركاب من احتمالية حدوث تأخيرات في رحلات الطيران مع اقتراب العاصفة. وتوقعت السلطات إلغاء 22 رحلة وإرجاء 397 رحلة أخرى اليوم.