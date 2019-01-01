أكثر من 900 طفل مهاجر فصلوا عن آبائهم خلال عام بأمريكا

ذكرت مجموعة أمريكية نافذة للدفاع عن الحقوق المدنية، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 900 طفل من المهاجرين فصلوا عن عائلاتهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك منذ عام، مع أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكدت أنها وضعت حدا لهذه السياسة.

وقال "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" في وثائق قضائية قدمها إلى محكمة فيدرالية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، إن إدارة ترامب تتهم بعض آباء المهاجرين بجنح طفيفة -بما في ذلك مخالفات مرور- أو بالإهمال لمواصلة فصلهم عن أبنائهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتورد المنظمة نماذج عديدة من هؤلاء الأطفال الذين تقول أن 20% منهم دون سن الـ5 سنوات.

وبين المهاجرين المعنيين أب فصل عن ابنته البالغة من العمر سنة واحدة لأنه لم يغير حفاضتها، وآخر فصل عن ابنه لأنه لم يتمكن من الرد على أسئلة عناصر الحدود بسبب مشكلة في النطق، وثالث لأنه مصاب بفيروس الإيدز.

وكانت إدارة ترامب تبنت في الربيع سياسة متصلبة حيال الهجرة غير القانونية ما أدى إلى تفريق العديد من العائلات. وأثارت هذه السياسة استياء في الولايات المتحدة والخارج.

وأمر ترامب في يونيو 2018 بإنهاء هذه السياسة، ثم أمر قاض بلم شمل هذه العائلات مجددا، إلا إذا كان الأبوان يشكلان خطرا على أبنائهما.

وأكدت الحكومة الأمريكية منذ ذلك الحين أنها لا تقوم بعمليات الفصل هذه إلا في حال كان الأبوان خطيرين.

وقالت لي جيليرنت محامية "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، إن "مواصلة قيام إدارة ترامب بفصل الرضع عن آباءهم أمر مروع"، مضيفة أن "أكثر من 900 عائلة تنضم إلى آلاف العائلات الأخرى التي تم تمزيقها من قبل بهذه السياسة الوحشية وغير القانونية".

وتابعت المنظمة نفسها أن عددا قليلا جدا من هؤلاء الأطفال الـ900 معرضون للخطر فعلا بوجودهم مع أهاليهم.

وطلبت المنظمة من المحكمة توضيح معايير إجراءات الفصل.

وكان وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان أورد رقما مماثلا خلال جلسة استجواب في الكونغرس في منتصف يوليو، لكنه أكد أن فصل الأطفال عن أهاليهم أصبح نادرا.

وتفيد أرقام حرس الحدود الأمريكي بأن حوالي 390 ألف عائلة أوقفت على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي.