السيسي عن الزيادة السكانية: إحنا بنبذل جهد كبير جدا عشان نسبق ظروفنا

-فيه دول مسلمة حلت المسألة من غير قوانين لأن الشعوب تفهمت

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الزيادة السكانية، وسبل تعامل الدولة مع هذه المسألة، في إطار عرض نتائج مبادرة حياة كريمة.

وأضاف السيسي خلال جلسة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، أن هناك عبئًا كبيرًا يقع على عاتق الدولة جراء الزيادة السكانية، بقوله: "طيب كل دول هيتعلموا فين وفرصة عملهم فين؟ وكل ده هيبقى فوق طاقة مصر".

وتابع: "حنا بنبذل جهد كبير أوي عشان نجري ونسبق ظروفنا الصعبة، وإن مكنشي تساعدونا كلكم اللي قادر ماديًا واللي قادر يساهم"، مشيرًا إلى تمكن عدد من الدول المسلمة حل مشكلة الزيادة السكانية بقوله: "ثم أهالينا لازم تعرف إنه من المهم قوي، ده تحدي كبير موجود في بلدنا، وفيه دول مسلمة حلت المسألة من غير قوانين ولا حاجة لأن الشعوب تفهمت".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر