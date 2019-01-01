السيسي يمازح وزير المالية: «أنت محقق فائض ومنشفها علينا ومغلبنا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية يجب أن تستمر في دعم القرى الفقيرة، لتتحول إلى دولة أخرى خلال الأعوام المقبلة، لافتًا في حديثه إلى مبادرة «حياة كريمة»، لدعم القرى الأكثر احتياجا.

ومازح الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة الكريمة»، بمؤتمر الشباب، مساء الأربعاء، الدكتور محمد معيط وزير المالية، «يا وزير المالية أنت محق فائض ومنشفها علينا ومغلبنا، أدينا رقم لمبادرة حياة كريمة، وفي الحالة دي إحنا بنتكلم في الحالات دي بالمليار، قول رقم تديه للمبادرة دعم مننا».

وانطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.