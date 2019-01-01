تايبيه تنتقد قرار بكين بمنع مواطنيها من زيارة تايوان

أدانت تايوان -اليوم الأربعاء- ما وصفته بأنه حظر تعسفي من قبل بكين للمواطنين الصينيين الذين يحاولون السفر إلى تايوان.

وقال مجلس شئون البر الرئيسي، وهي الهيئة الحكومية التي تتعامل مع بكين إن الإعلان الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة الصينية يمثل انتهاكا لاتفاق ثنائي بشأن السياحة، مضيفا أنه لم يتم التشاور معه بشأن الخطوة.

جاء رد الفعل بعد أن ذكرت بكين أنه لن يعد يُسمح للمواطنين الصينيين بالسفر إلى تايوان بشكل فردي من الأول من أغسطس المقبل فصاعدا، ولم يتم في الإعلان ذكر أي سبب لهذا التغيير.

وكان يستلزم من المواطنين الصينيين في السابق الحصول على تصريح خاص لزيارة تايوان وحجز إقامتهم من خلال شركة سياحة، لكن اعتبارا من الأول من أغسطس فصاعدا، سيكون في وسعهم فقط السفر ضمن مجموعة سياحية.

وأعرب المجلس عن استيائه من حقيقة أن النشاط السياحي يتضرر من القرارات السياسية.

وقال متحدث باسم الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني الحاكم اليوم الأربعاء إنه لا يتعين استخدام السياحة كأداة ضغط من قبل بكين في محاولة لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف المتحدث "تستخدم الصين السياح الصينيين لتهديد الحكومة التي يقودها الحزب التقدمي الديمقراطي منذ عام 2016".

وتعتبر الصين تايوان، وهي جزيرة ذاتية الحكم تطبق الديمقراطية، إقليما منشقا، لكن هذا لم يمنع السكان من السفر إلى هناك لقضاء العطلة أو للدراسة.

وربما يكون الحظر مرتبطا بحملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، وستتنافس في انتخابات يناير الرئيسة تساي إينج-وين، التي ترأس حزبا مؤيدا لاستقلال تايوان مع مزيد من المرشحين المقربين لبكين.

ودفعت إدارة تساي في اتجاه النأي بتايوان عن الصين أكثر من سلفها الموالي لبكين، على سبيل المثال بشراء أسلحة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، توعد رئيس الصين، شي جين بينج بإعادة تايوان إلى بكين بالقوة إذا لزم الأمر.