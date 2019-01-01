الجيش الروسي يتسلم هذا العام منظومات صواريخ «إس-350» المضادة للأهداف الجوية

يبدأ الجيش الروسي هذا العام في تسلم منظومات صواريخ "إس-350 فيتياز" المضادة للأهداف الجوية، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء.

وتحل منظومات "إس-350" محل منظومات "إس-300في". وتفوق المنظومة الجديدة منظومة "إس-300في" القدرة على صد الهجمات الصاروخية المكثفة.

وتحتوي منظومة "إس-350" على 12 صاروخا اعتراضيا من طراز "9إم96" و"9إم100"، وتستطيع أن تضرب 16 طائرة مهاجمة أو 12 صاروخا بالستيا في آن واحد، وتتعقب 32 هدفا على ارتفاع يتراوح بين 10 أمتار و30000 متر.

وبإمكان صاروخ "9إم96" وهو صاروخ متوسط المدى، التغلب على وسائل الهجوم الجوي المتوفرة حاليا، أما صاروخ "9إم100" فهو قصير المدى ينفجر عند الاصطدام بالهدف ويمكن تفجيره عن بعد.

ويمكن استخدام منظومة "إس-350" لمساندة منظومة "إس-400" البعيدة المدى (400 كيلومتر) ومنظومة "بانتسير" قصيرة المدى 2ر1 - 20 كيلومترا، وتشكل المنظومات الثلاث مجتمعة حاجزا لا يمكن اجتيازه، في كل الأحوال فإن منظومة "إس-350" تستطيع أن تصد وحدها هجوم الطائرات والصواريخ.