قال محافظ المنطقة الروتارية 2451 بمصر الدكتور شريف والي، أن الخطة الروتارية للعام الجديد تضع فى مقدمة أولوياتها تشغيل الشباب و تقليل مستوى البطالة، مضيفا: "الخطة تستهدف توفير 1500 فرصة عمل، منها 750 فرصة عمل من خلال المشروعات التي سيتم إقامتها في مجالات التعليم والصحة، وأن المشروعات الجديدة تتضمن الشق التدريبي للمعلمين في المدارس والتمريض فى المستشفيات".

وأضاف والي فى تصريحات لـ«الشروق» على هامش الاجتماع الأول للرؤساء والسكرتارية بروتاري نيو إيرا، أمس الثلاثاء، أن المنطقة الروتارية تقوم بإمداد عدد من المستشفيات بالأجهزة الناقصة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار محافظ المنطقة الروتارية، إلى التعاون المستمر بين لجنة تمكين المرأة برئاسة الدكتورة أميمة الشيخ ونوادي روتاري في عدد من المشروعات والمعارض وآخرها معرض المشغولات اليدوية بقلعة قايتباي بحي الجمرك.

ونوه إلى إلى الحملات التوعوية التي تقوم بها أندية الروتاري حول صحة المرأة والطفل، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد استكمال المستشفى العائم فى الصعيد.

ولفت هشام أباظة رئيس نادي روتاري نيو إيرا فى تصريحات صحفية ، أن المشروعات التي ستشهدها السنة الروتارية الجديدة ستكون في مجالات ترشيد الطاقة والمرتبطة بذوي الإعاقة وتوفير غرف المصادر بالمدارس، لافتا أن وضع الميزانية وتحديدها تأتي قبل البدء في إقامة أي مشروع، لافتا أنه تم إمداد مستشفى القبارى بجهاز إشعاع يتردد عليه يتردد عليها أكثر من 4000 آلاف حالة مرضية يوميا.