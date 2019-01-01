تداول 326 شاحنة بضائع و173 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهد تداول 326 شاحنة و173 سيارة على مدار يومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الأربعاء، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سينا وعلى متنها 38 شاحنة و13 سيارة، وشهد الميناء أمس وصول وسفر سفينتين وعلى متنهم 63 شاحنة و22 سيارة، بينما تغادر ميناء الغردقة العبارة الرياض، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر العبارة الرياض.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم 4 سفن وعلى متنهم 72 شاحنة و75 سيارة، بينما تغادر السفينتين القاهرة وSAPURA وعلى متنهم 56 شاحنة.

كما استقبل الميناء أمس السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، وغادرت 3 سفن وعلى متنهم 98 شاحنة و63 سيارة.