«جنرال إلكتريك» ترفع توقعاتها لنتائج العام الحالي

رفعت مجموعة "جنرال إلكتريك" (جي.إي) الصناعية الأمريكية توقعاتها لنتائج العام الحالي، مع ظهور مؤشرات على تحسن أداء قطاع الطاقة المتعثر.

وذكرت "جي.إي" في بيان صدر اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي، في حين لم تكن تتوقع تحقيق أي تدفقات قبل ذلك.

وتتوقع "جنرال إلكتريك" تحقيق أرباح قدرها 5 سنتات لكل سهم خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن "جامي ميللر" المدير المالي للمجموعة الأمريكية سيتقاعد في إشارة جديدة إلى جهودها للابتعاد عن الماضي.

من ناحيته، قال "لاري كولب" الرئيس التنفيذي للمجموعة إن تحسن النظرة المستقبلية للشركة "إشارة على التقدم وإشارة على الاستقرار هنا لكنكم لن تسمعونا ونحن نحاول تقديم تقديرات محددة في وقت قريب..وقد رأينا الكثير من المفاجآت السلبية في النصف الأخير من العام الماضي، وعدد أقل منها خلال العام الحالي، في حين أننا مازلنا بعيدين عن الأداء الكامل".

يذكر أن النتائج الإيجابية التي حققتها "جنرال إلكتريك" خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي جاءت أفضل من التوقعات، تشير إلى استمرار التحسن للربع الثاني على التوالي تحت قيادة "كولب" الذي خفض توقعاته عند توليه رئاسة الشركة في أكتوبر الماضي.