الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة خطية من نظيره الفرنسي حول تعزيز العلاقات الثنائية

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رسالة خطية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي أكد فيها عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، فهي علاقات صداقة قوية وفاعلة في مختلف المجالات التنموية.

وذكرت الإذاعة الموريتانية اليوم الأربعاء، أن "جان جاك بريدي" رئيس لجنة الدفاع بالجمعية الوطنية الفرنسية هو الذي سلم الرسالة إلى الرئيس الموريتاني، حيث أنه المبعوث الخاص الذي يمثل فرنسا غدًا في حفل تنصيب الرئيس المنتخب "محمد ولد الشيخ الغزواني".

من جهته.. قال المبعوث الفرنسي - في تصريح - : "إن رسالة الرئيس إمانويل ماكرون إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يكمل مأموريته غدًا، تؤكد ثقته المطلقة التي تقوم عليها العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن العلاقات الطيبة التي تربط الرئيسين والتي انعكست بدورها على العلاقات بين موريتانيا وفرنسا".

وعلى صعيد متصل، قدم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تصريحًا بممتلكاته أمام لجنة الشفافية في الحياة العمومية، وذلك قبل يوم واحد من نهاية حكمه وتسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد ولد الغزواني.

وقدم الرئيس التصريح للكاتب المقرر للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية المصطفى ولد عبد الله ولد سيد أمو، وذلك بحضور السيد الحسين ولد الناجي رئيس المحكمة العليا ورئيس لجنة الشفافية في الحياة العمومية .. وينص القانون الموريتاني على أن يصرح رئيس الجمهورية وزعيم المعارضة وكبار المسؤولين بممتلكاتهم.