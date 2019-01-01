10 لاعبين في مؤتمر رئيس الزمالك لتقديم الصفقات

حضر 10 لاعبين في المؤتمر الصحفي الذي يعقده مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مساء اليوم الأربعاء لتقديم الصفقات الجديدة.

ووصل للمؤتمر كلًا من محمد أبو جبل، حارس سموحة، ومحمد صبحي، حارس بتروجت، ومحمد عواد، حارس الإسماعيلي، ومحمد أوناجم، لاعب الوداد البيضاوي المغربي، ومحمد عبد الشافي، لاعب أهلي جدة السعودي، وأشرف بن شرفي، مهاجم الهلال السعودي، ومصطفى محمد، مهاجم الزمالك المُعار لطلائع الجيش، ومحمود شيكابالا، وكريم بامبو، لاعب الإسماعيلي، وإسلام جابر، لاعب مصر المقاصة.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس نادي الزمالك عن صفقات الأبيض الجديدة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر النادي.