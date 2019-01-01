نهب أحد البنوك الكبرى فى مدينة انسبروك النمساوية وهروب الجاني

تكثف الشرطة النمساوية جهودها للقبض على شخص تورط فى نهب أحد البنوك الكبرى فى مدينة انسبروك.

وقالت مصادر أمنية اليوم الاربعاء إن أحد البنوك تعرض لهجوم في مدينة إنسبروك فى ساعة مبكرة اليوم مشيرة الى أن شابا هدد موظفين في البنك بسكين واستولى على أموال ثم هرب.

وأشارت المصادر الى أن الشرطة نشرت صورا من كاميرا المراقبة الخاصة بالبنك والتى أظهرت أن الجاني يبلغ طوله حوالي 1.80 متر وكان يرتدي بنطالًا خفيفًا وسترة سوداء ويضع خوذة على الرأس.

ونوهت المصادر الى حجم الاموال المسروقة جارى جرده حيث حملها الجاني فى كيس بلاستيك ضخم وقد عثرت الشرطة على الخوذة الخاصة به بعدما سقطت على الطريق مشيرة الى أنه بحسب موظفي البنك فان ملامح الجاني غير نمساوية كما انه استخدم اللغة الانجليزية وليس اللغة الألمانية فى الحديث مع موظفي البنك .