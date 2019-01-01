السيسي: لازم نفضل نشتغل ومعندناش وقت لكلام ملوش لازمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تنفذ مشروعاتها وخططها في حدود المتاح، معقبًا: "معانا أكتر هنعمل أكتر، معناش مش هنعمل".

وأضاف خلال كلمته بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "عرفتوا ليه بقول نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل؟ ومعندناش وقت لكلام ملوش لازمة وكلام مينفعش"، مؤكدًا أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى موازنة تصل إلى تريليون دولار على الأقل لحل مشكلاتها.

وتابع: "الكلام ده قلته كتير، إحنا كده ليه؟ عشان إحنا ظروفنا الاقتصادية صعبة، عشان موازنتنا على مدار السنين اليي فاتت هي أقل من المطلوب، وبتتراكم المشكلات".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر