وفاة «الإصابة الثانية» بالإيبولا في مدينة جوما الكونغولية

أفاد مسؤول طبي كونغولي بوفاة حالة الإصابة الثانية بفيروس إيبولا التي تم تسجيلها في مدينة جوما، كبرى مدن البلاد، بعد نحو عام من بدء تفشي الوباء .

وقال جان-جاك ميمبي، مدير معهد البحوث الطبية الحيوية، الذي يتولى مهمة التعامل مع الإيبولا في البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد توفي المريض صباح اليوم لأن حالته كانت تدهورت بالفعل بعدما تم اكتشاف مرضه متأخرا".

وقد بدأت السلطات الصحية اليوم الأربعاء حملة تطعيم في مدينة جوما- التي يقطنها نحو مليوني شخص وتقع على الحدود مع رواندا- في محاولة لاحتواء انتشار المرض، وذلك بعد ساعات من اكتشاف الإصابة الثانية.

وقال ميمبي، إنه سيتم تحصين أي شخص يكون قد تواصل مع الشخص المصاب، مضيفا أنه "لا داعي للذعر".

وذكرت السلطات الكونغولية في بيان أن المريض كان قد سافر إلى جوما من إقليم إيتوري، وظهرت عليه الأعراض الأولية للمرض في 22 يوليو الجاري.

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة في منتصف يوليو الجاري، وتوفي المريض بعد فترة وجيزة، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان "حالة طوارئ صحية دولية" بسبب انتشار المرض.

وتشهد مناطق شرق الكونغو ثاني أسوأ موجة انتشار للإيبولا في التاريخ منذ الأول من أغطس من عام 2018 .

ولكن حتى هذا الشهر، لم تتأثر أي من المدن الكبرى بهذا الوباء.

وتشهد الدول المجاورة رواندا وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي حالة تأهب قصوى.

وأودى الفيروس بحياة أكثر من 1700 شخص، بينما أصيب أكثر من 2600 آخرين به. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن المرض يتسبب في حمى وعادة ما يؤدي إلى نزيف داخلي حاد ومن ثم الوفاة.