لايبزج يتوقع إعلان فيرنر عن قراره المستقبلي قريبا

كشف نادي لايبزج الألماني لكرة القدم أنه يتوقع إعلان مهاجمه الألماني الدولي تيمو فيرنر عن قراره بشأن مستقبله في وقت قريب، وذلك وسط اهتمام العديد من الأندية باللاعب.

وكان بايرن ميونخ ضمن قائمة الأندية التي تردد أنها مهتمة بالحصول على خدمات فيرنر، لكن الحديث حول هذا الاحتمال تراجع مؤخرا حيث يبدو ليروي سان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الأقرب للانضمام إلى صفوف الفريق البافاري.

وقال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء "أتفهم أن الأمر صعب بالنسبة لتيمو. ولكن اتخاذ القرارات هو أمر ضروري في الحياة، وتيمو سيتخذ قراره قريبا بالتأكيد، نحن واثقون من ذلك."

وأضاف "بالطبع كنا نود حسم الأمر بشكل سريع لأنه مهم للغاية بالنسبة لكل الأطراف المعنية. فنحن نتحدث بشأن مصير تيمو فيرنر منذ نحو عام. وعندما تكون الأمور واضحة، ينصب تركيزنا بالكامل على ما يحدث على أرضية الملعب."

وكان فيرنر يشارك بشكل منتظم في هجوم المنتخب الألماني لكنه فقد مكانه بالتشكيل الأساسي في الموسم الماضي.

وسجل فيرنر 16 هدفا للايبزج في الدوري الألماني (بوندسليجا) خلال الموسم الماضي الذي أنهاه لايبزج في المركز الثالث بالمسابقة.

ولا يزال مينتزلاف يأمل في تمديد عقد فيرنر الذي من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجديد، لكن النادي يستعد للاحتمال الأسوأ بالنسبة له، وهو رحيل اللاعب عن الفريق.

وقال مينتزلاف "إن لم يجدد تيمو عقده، فسنسعى لإبرام صفقة انتقال... هناك العديد من الأندية المهتمة به. وقد تلقينا استفسارات بشأنه من أندية كبيرة خارج ألمانيا."

وتجدر الإشارة إلى أن فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا ستنتهي في الثاني من سبتمبر المقبل.