 2.5 مليون يورو.. مساعدات إنسانية نمساوية لسوريا ومالي - بوابة الشروق
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2.5 مليون يورو.. مساعدات إنسانية نمساوية لسوريا ومالي

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:33 م

وافق مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين، اليوم الأربعاء، على منح 2.5 مليون يورو من صندوق الاستجابة للكوارث الإنسانية إلى دولتي سوريا ومالي.

وقال ألكساندرشالينبرج وزير خارجية النمسا، في تصريح له، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على تقديم تلك المساعدات، في إطار الالتزام الإنساني بالمساهمة في تخفيف المعاناة عن ضحايا الحروب والصراعات في سوريا ومالي.

وفي سياق آخر، أوضح شالينبرج أن مجلس الوزراء بحث أيضا ترتيبات الانتخابات البرلمانية المبكرة في البلاد والتي تنطلق يوم 29 سبتمبر القادم إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية.


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