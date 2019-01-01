ضبط محطة وقود بجرجا تبيع المواد البترولية بأعلى من الأسعار الرسمية بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن ضبط محطة وقود ببندر جرجا تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية، حيث تم تحرير محضر جنحة وإحالته للنيابة العامة لإتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك في إطار إهتمام المحافظة بالمتابعة الدورية والتصدي للمخالفات التموينية عقب اقرار التسعيرة الجديدة.

وقال الدكتور الطاهر موهوب، مدير عام إدارة خدمة المواطنين، إن الإدارة تلقت عبر منظومة الشكاوى الحكومية عدة شكاوى عن المحطة، قامت على إثرها الرقابة التموينية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتحرك الفوري، وتحرير محضر بالمخالفة، كما تم التشديد بالالتزام بالتسعيرة المحدده ونشرها في مكان ظاهر وواضح بالمحطة.

وأضاف أن الإدارة استقبلت 1032 شكوى من المواطنين خلال شهر يوليو، حيث تم حل 941 شكوى منها، وجاري حل 91 متبقية، مشيرا إلى أن الشكاوى تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وإزالات بأنواعها، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه شرب وصرف صحي، ورصف طرق، وإقامة كبارى، وتوصيل كهرباء، وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد، وتظلمات من بعض الموظفين.

وكشف "موهوب" عن حل 91% من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً الى انه جاري العمل على إنهاء 91 حالة متبقية، مؤكدا على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين طبقاً لتوجيهات السيد محافظ سوهاج، مضيفا أن بحث الشكوى يستغرق بعض الوقت، وأن إدارة خدمة المواطنين تعمل بشكل جديد في التواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحل المشكلات في أقل وقت ممكن.