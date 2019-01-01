السيسي: إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا لحياة كريمة

أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا لحياة كريمة.



وأضاف السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الأربعاء،«على أن تحقق التكامل بينها وبين الاسترايتيجة القومية للقضاء على الفقر، من خلال النموذج المقدم من الشباب لتحقيق التنمية المستدامة».

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.



كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكتروني وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.