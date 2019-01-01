السيسي: لازم الشباب يشمر ويشيل مع مصر مش معايا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب على الشباب المصري أن يعمل ويساعد البلاد في سبيل حل المشكلات التي تعاني منها.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مبادرة حياة كريمة، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب: "الشباب معني إنه يشمر ويشيل مع مصر مش معايا عشان يقوم بيها ويحطها في المكان اللي بنتمنى إننا نشوفها فيها".

وتابع السيسي حديثه في هذا الشأن قائلًا: "الكلام الكتير مش هو اللي هيحل المشاكل، لكن العمل الكتير والصبر، اللي ظروفه صعبه يفضل يشتغل ومينمش عشان يغير واقعه".

انطلقت مساء الأربعاء، جلسة «حياة كريمة»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما ستشهد الفعاليات عقد جلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر