أكدت محكمة ألمانية أنه لم يعد هناك خطر على الإيزيديين من التعرض للملاحقة شمال العراق.



ولذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا بولاية سكسونيا السفلى، يوم الثلاثاء طلب لجوء تقدم به رجل عراقي هو وأخته.



وبرر القاضي حكمه بأن تعرض الإيزيديين للملاحقة لم يعد محتملا منذ طرد مليشيات تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي من هناك.



يشار إلى أن تنظيم الدولة كان قد حاصر في أغسطس 2014 أكثر من عشرة آلاف من أبناء الطائفة الإيزيدية في جبل سنجار، وأسروا واسترقّوا آلاف النساء والأطفال الإيزيديين، وقتلوا آلاف الرجال.



وفي سياق ذي صلة تعتزم الجالية الإيزيدية في ولاية سكسونيا السفلى إحياء ذكرى المذبحة السبت المقبل واستغلال المناسبة للتوجه لألمانيا بالشكر على إيوائهم.