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على مستوى الأعمال الأدبية، تصدرت رواية "الفتاة الجديدة" لدانيل سيلفا القائمة في هذا الأسبوع، فيما احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا أوينز المركز الثاني.

وحلت رواية "أولاد النيكل" بقلم كولسون وايتهيد ثالثا، وفي المركز الرابع جاءت رواية "منطقة المغامرة" لكلينت مكيلروي ورسومات وصور كاري بيتش.

وكان المركز المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير لرواية "تيارات تحتية" لنورا روبرتس.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد تصدر كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر القائمة وجاء كتاب "مذبحة امريكية" لتيم البيرتا في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث حل كتاب "ثلاث نساء" لليزا تاديو، بينما احتل كتاب "عدالة المحاكمة" لمولي هيمنجواي وكاريه سيفرينو المركز الرابع.

وجاء كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.