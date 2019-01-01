الصين: تقدم إيجابي في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم إيجابي خلال الدورة الـ27 من مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي انعقدت خلال الفترة من 22 إلى 31 يوليو في "تشنغتشو" بمقاطعة خنان وسط الصين.

وقال مساعد وزير التجارة الصيني "لي تشنغ قانغ" -في مؤتمر صحفي اليوم- إن ما يزيد على 700 ممثل من 16 دولة شاركوا في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد اتفاقية مقترحة للتجارة الحرة بين الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وستة شركاء لآسيان هم: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

وأضاف قانغ أنه خلال المفاوضات، تبادل المشاركون وجهات النظر في مسائل، من بينها: تجارة البضائع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ وتدابير التعويض التجاري وحقوق الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.

وتابع قانغ أن الصين تعتزم العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم إنهاء المفاوضات خلال هذا العام.

وأشار قانغ إلى أن هذا التقدم سوف يساعد على ضمان التوصل إلى المزيد من التوافقات في المؤتمر الوزاري المقبل للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، المقرر عقده من 2 إلى 3 أغسطس في بكين.