 عواد: انتقالي للزمالك تم.. تنازلت عن مبلغ كبير جدا للإسماعيلي لإتمام الصفقة - بوابة الشروق
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عواد: انتقالي للزمالك تم.. تنازلت عن مبلغ كبير جدا للإسماعيلي لإتمام الصفقة

محمود باهي
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 1:58 ص

أعلن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الزمالك هذا الصيف.

وصرح عواد عبر قناة (المحور) "الأمور تمت بعد تدخل رئيس نادي الزمالك، أشكره كثيرا على تمسكه بي، وأتمنى أن أكون على قدر ثقة مسؤولي الزمالك وجماهيره، ونفوز بالبطولتين القادمتين".

وأشار "أتدرب بمفردي طوال الفترة الماضية، وسأتواجد في التدريبات يوم الخميس، وأحاول إثبات أنني أحق بالمكانة التي وصلت لها والانضمام لمنتخب مصر".

وتابع "لقد تمسكت بالانضمام للزمالك خاصة أن الفريق مقبل على بطولات عديدة مثل السوبر المصري والأفريقي وكأس مصر، ونتمنى إسعاد جماهير الزمالك".

ونوه محمد عواد "تنازلت عن مبلغ كبير جدا بعقدي مع الإسماعيلي لأتمم انتقالي إلى الزمالك".

وأتم تصريحاته "يجب ألا ننسى أن جنش الحارس الأول للزمالك، وإن شاء الله سيعود سليما ومكانه محفوظ ويكون إضافة لنا".


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