ودعت المصنفة الأولى والبطلة السابقة سلون ستيفنز بطولة واشنطن المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد خسارتها المفاجئة 6-2 و7-5 أمام السويدية ريبيكا بيترسون يوم الثلاثاء.

وبدت ستيفنز، التي كانت أفضل نتائجها هذا العام بلوغ قبل نهائي بطولة مدريد في مايو ايار الماضي، بعيدة عن مستواها من البداية ولم تنجح أبدا في الوصول إلى إيقاعها المعتاد أمام اللاعبة السويدية المصنفة 70 عالميا في لقائهما الأول.

وتمتعت بيترسون ببداية رائعة حيث تقدمت 5-2 وحسمت المجموعة الأولى في 29 دقيقة عندما أعادت ستيفنز ضربة خلفية من الخط الخلفي للملعب في الشبكة.

وبدأت ستيفنز، التي توجت باللقب عام 2015، في استعادة هدوئها في المجموعة الثانية وتقدمت 5-4 لكن بيترسون كسرت ارسال منافستها مرتين متتاليتين ثم حسمت الفوز بالمباراة.

وستلتقي بيترسون في الدور المقبل مع الفائزة من مواجهة الأمريكية ساشيا ذكري والإيطالية كاميلا جورجي.