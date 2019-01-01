 سالفيني: 5 دول من الاتحاد الأوروبي توافق على استقبال أكثر من 110 مهاجرين - بوابة الشروق
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سالفيني: 5 دول من الاتحاد الأوروبي توافق على استقبال أكثر من 110 مهاجرين

روما - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 3:01 م

ذكر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن 5 دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال أكثر من 110 مهاجرا، كانوا عالقين منذ أيام على متن زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي.

وقال سالفيني في مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الدول هي ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبرج وأيرلندا.

وأضاف أن بعض المهاجرين سيبقون في إيطاليا وستعتني بهم الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية.

وكان سالفيني قد قال سابقا إنه لن يسمح بنزول المهاجرين من القارب حتى تسمح دول أخرى بالاتحاد الأوربي باستقبالهم.

وقال في رسالته على فيسبوك "خلال الساعات المقبلة، سأسمح شخصيا بإنزال المهاجرين".


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