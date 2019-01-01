ألمانيا تُرحّل 45 طالب لجوء أفغاني

وصل نحو 45 طالب لجوء أفغانيا، تم رفض طلباتهم، إلى كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تم ترحيلهم من ألمانيا، حسبما ذكر مسؤولون بالمطار.

وهذه هي المجموعة الـ 26 التي يتم ترحيلها منذ ديسمبر 2016، حيث تم ترحيل نحو 600 شخص في رحلات سابقة.

ولم تخل عمليات الترحيل من الجدل في ألمانيا ، حيث يقول منتقدون إن البلد الذي مزقته الحرب يعد خطيرا للغاية بحيث لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليه.

ويتعرض المدنيون لهجمات بشكل متكرر من جانب حركة طالبان وتنظيم داعش، حيث قتل إجمالي 1366 مدنيا في أفغانستان خلال الفترة من يناير حتى يونيو، حسب الأمم المتحدة.