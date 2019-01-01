«أرامكس» تحقق نموا في الإيرادات بـ4% في الربع الثاني

أعلنت شركة "أرامكس"، المزود الرائد عالميا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، اليوم الأربعاء أنها حققت نموا في الإيرادات بـ4% في الربع الثاني من عام 2019.

وذكرت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان على موقعها الإلكتروني أن إيراداتها في الربع الثاني ارتفعت إلى 28ر1 مليار درهم (الدولار يساوي 7ر3 درهم) مقابل 23ر1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وذكرت الشركة أن نمو الإيرادات قد تأثر سلبا بتقلبات أسعار صرف بعض العملات، وبالأخص الراند الجنوب إفريقي والدولار الأسترالي؛ بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة الاستراتيجية لعمليات أرامكس المحلية في الهند عبر التخارج من خدمات النقل السريع المحلي، مشيرة إلى أنه لولا ذلك لكانت إيرادات الربع الثاني قد نمت بنسبة 7%.

وارتفع صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 1%، ليصل إلى 123 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 122 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال بشار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، إن "مستويات الطلب المرتفعة في قطاع التجارة الإلكترونية واصلت تعزيز نمو عدد الشحنات التي تعاملنا معها خلال الربع الثاني".

وأضاف عبيد: "سنعزز جهودنا لاستكمال مسيرة التحول الاستراتيجي في الشركة، والتي ستتضمن تطوير التقنيات الرقمية والأعمال التجارية والارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية بما يلبي متطلبات بيئة العمل متسارعة التغير، ويحافظ على حصة الشركة في السوق".