مصدر: مستثمرون إيطاليون يضخون 800 مليون جنيه فى القطاع خلال شهور

توقع مصدر مطلع باتحاد الصناعات، ضخ استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، خلال العامين الحالى والقادم، بهدف زيادة خطوط الإنتاج مما يعمل على مضاعفة الكميات ونمو حجم صادرات القطاع.

وأضاف المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه لـ«الشروق»، أن هناك مستثمرين إيطاليين سيضخون استثمارات جديدة فى القطاع تقدر بنحو 800 مليون جنيه خلال النصف الثانى من العام الحالى، فيما سيتم ضخ باقى المبلغ خلال العام المقبل 2020 والمقدر بـ400 مليون جنيه.

وتابع المصدر أن الاستثمارات الجديدة تهدف للتوسع وتطوير المصانع المحلية لرفع كفاءة المنتجات وزيادة الإنتاجية، والتى من شأنها زيادة حجم صادرات القطاع وتوفير الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى ضخ استثمارات خلال العام الماضى 2018 تقدر بنحو مليار جنيه، تم توجيهها لقطاع العزل الحرارى.

وفى سياق متصل، قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء، ورئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، إن مصانع القطاع تعمل بكامل قوتها الإنتاجية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن إنتاج المصانع يغطى احتياجات السوق المحلية، مضيفا أن نسبة المكون المحلى تصل إلى 95% بالقطاع وهى نسبة كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وبحسب الدسوقى، يعمل بالقطاع نحو 12 مصنع عزل مياه، ومصنعان للعزل الحرارى، تضم الآلاف من فرص العمل، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من البيتومين يصل لنحو 40 مليون متر، فيما يبلغ حجم الإنتاج من العزل الحرارى 40 ألف طن.

وتعد الشعبة، أول استراتيجية لقطاع المواد العازلة فى مصر، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، تستهدف زيادة الصادرات بحلول 2030، كما تتضمن خطة لبحث الفرص المتاحة فى كل دول العالم، وتعمل الاستراتيجية على تنمية القطاع ودعم الشركات العاملة وتعزيز حجم الإنتاج، بالإضافة إلى المنافسة التصديرية.

وتتضمن الاستراتيجية، وضع مصر على خريطة صناعة المواد العازلة، والعمل على توفير احتياجات القطاع وتوفير الأراضى، ومعرفة حجم الاستثمارات التى يحتاجها القطاع للقدرة على المنافسة؛ حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية بنهاية العام الحالى، وفقا للدسوقى.

وانخفضت صادرات المواد العازلة خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى، بنسبة 39% لتصل إلى 11 مليون دولار، مقابل 18 مليونا، خلال نفس الفترة من 2018، بحسب آخر تقرير صادر عن المجلس التصديرى للصناعات المعدنية.

وقال الدسوقى، إن صادرات القطاع تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالى، لكنها ارتفعت فى الربع الثانى.

وذكر التقرير أن قطاع المواد العازلة توقف عن التصدير إلى 11 دولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى، فى الوقت الذى دخلت فيه الصادرات إلى 12 سوقا جديدة.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الشعبة لـ«الشروق»، يستهدف القطاع زيادة حجم الصادرات بنسبة 25% بنهاية العام الحالى، لتصل إلى 41.1 مليون دولار، مقارنة بنحو 33 مليونا محققة فى 2018.

ووفقا للدسوقى حققت صادرات مصر من قطاع المواد العازلة نموا بنحو 25% خلال العام الماضى، لتسجل 33 مليون دولار، مقابل 26 مليونا فى 2017.