 حملات مكثفة لرفع التعديات من شوارع وميادين مطروح - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2019 5:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

حملات مكثفة لرفع التعديات من شوارع وميادين مطروح

أحمد سباق
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 5:30 م

قال أحمد الإسكندراني، رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم القيام بحملة موسعة لإزالة الإشغالات من الشوارع بالمدينة، بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات، وتحرير 95 محضرا لمخالفات متنوعة.

وأوضح على استمرار المتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح، والالتزام بالأماكن المخصصة للباعة، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، ومنع أي تجاوزات أو عشوائية.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك