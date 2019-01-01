حملات مكثفة لرفع التعديات من شوارع وميادين مطروح

قال أحمد الإسكندراني، رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم القيام بحملة موسعة لإزالة الإشغالات من الشوارع بالمدينة، بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات، وتحرير 95 محضرا لمخالفات متنوعة.

وأوضح على استمرار المتابعة المستمرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة مرسى مطروح، والالتزام بالأماكن المخصصة للباعة، للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة، ومنع أي تجاوزات أو عشوائية.

وتم تحرير محاضر للمخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.