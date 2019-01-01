صحيفة إسرائيلية: ترامب يعتزم إطلاق «صفقة القرن» في مؤتمر بكامب ديفيد

الاحتلال يصادق على بناء 700 منزل للفلسطينيين بالضفة.. والسلطة: لسنا بحاجة لترخيص للبناء على أراضينا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامبن يعتزم إطلاق خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بحضور قادة عرب في كامب ديفيد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن جولة جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، للمنطقة التي بدأها الأربعاء، تهدف إلى إقناع القادة بحضور المؤتمر، وتشمل جولة كوشنر في المنطقة كلا من مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يشارك في وضع الخطة التي سيقدمها ترامب، إلا أنه لن يشارك في المؤتمر.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن المؤتمر سيعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر، مشيرًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر، شاركا في وضع الخطة (الصفقة)".

وذكر المسؤول أنه لا يعتقد أن نتنياهو سيشارك في المؤتمر، لأن وجوده سيجعل من الصعب على كوشنر إقناع القادة العرب بالحضور.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤتمر السلام سيخدم الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ونتنياهو: إذ أنها ستظهر نتنياهو كزعيم دولي وهو ما قد يؤثر على موقفي حزبي "أزرق أبيض" و"العمل" من المشاركة في أي ائتلاف قد يشكله نتنياهو بعد الانتخابات.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ترامب سيعرب خلال القمة عن موافقته على إقامة كيان فلسطيني، ولكن ليس دولة بالضرورة، وأنه سيقول نعم لوجود فلسطيني شرقي القدس، ولكن ليس كعاصمة بالضرورة.

كما تعتقد المصادر بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، سيرفض الخطوة، ونتنياهو، "سيمتدحها" مع وجود تحفظات كثيرة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "إيلاف" الإلكترونية السعودية، أمس الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لقاءه، قائلاً إن "وقت اللقاء لم يحن بعد".

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بـ"الكبير" قوله إن "نتنياهو أرسل مؤخرا موفدا خاصا يرافقه 3 أمنيين إلى البحرين، بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر"، مضيفا أن خلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة خلال أغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك، لكنه رفض قائلا، إن "وقت اللقاء لم يحن بعد".

وأشارت "إيلاف" إلى أن مساعد نتنياهو رفض التعليق على التقرير، فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات البحرينية.

وفي القدس المحتلة، أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن والد الطفل قيس عبيد، من بلدة العيسوية، بعد التحقيق معه بدعوى "إلقاء نجله حجارة باتجاه شرطة الاحتلال في العيسوية"، مع تحذيره من إلقاء طفله الحجارة مرة ثانية.

وكانت قوات الاحتلال استدعت مساء أمس الثلاثاء، فراس عبيد، وطالبت بحضور نجله قيس (6 أعوام)، للتحقيق معه في مركز الشرطة بشارع صلاح الدين، وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وتعد هذه الواقعة، الثانية بعد استدعاء الثلاثاء، الطفل محمد ربيع عليان (4 أعوام) للتحقيق وبضغط إعلامي تراجعت عن الاستدعاء واكتفت بالتحقيق مع والده.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية فإن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 520 طفلًا منذ بداية العام الجاري، أي 16.5% من مجمل الاعتقالات خلال الفترة نفسها.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، فضلا عن السماح للفلسطينيين ببناء 715 وحدة سكنية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة، وذلك فى خطوة نادرة تستبق جولة كوشنر.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن "كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال الاحتلال"

وأضاف "أبو ردينة" إن من "حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على أرضنا الفلسطينية".