 جهاز المخابرات السوادني يتعهد بالتحقيق في اشتباك بين أحد ضباطه ومواطنين - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2019 9:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

جهاز المخابرات السوادني يتعهد بالتحقيق في اشتباك بين أحد ضباطه ومواطنين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:31 م | آخر تحديث : الأربعاء 31 يوليه 2019 - 8:31 م

تعهد جهاز المخابرات العامة في السودان بالتحقيق في اشتباك وقع صباح اليوم الأربعاء، بين أحد ضباطه ومواطنين، في حي المقرن بالخرطوم، ما تسبب في إصابة الضابط وجرح مواطن بطلق ناري.

وشهد حي المقرن (أقدم وأعرق أحياء الخرطوم) استنفارًا وترقبًا اليوم جراء هذا الاشتباك الذي نجم عن خلاف مروري بين الضابط ومواطن، تطور إلى اشتباكات أحرق فيها مواطنون سيارة الضابط.
وكان رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان انتقد، في حوار أذاعه التلفزيون الرسمي بالأمس، حالة العداء غير المسبوقة من قطاع في الشارع لعناصر الأجهزة الأمنية، مطالبا المواطنين بحسن معاملة الجنود في الشوارع.

وشرح جهاز المخابرات العامة، في بيان، ملابسات حادث المقرن، قائلا إن احتكاكا مروريا وقع بين أحد ضباط الجهاز ومواطن في المنطقة، تبعه تجمهر واشتباك نجم عنه إصابة مواطن، كان ضمن المتجمهرين، بطلق ناري واعتداء على الضابط وحرق سيارته.

وأضاف البيان أنه تم نقل المواطن والضابط المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، لافتا إلى أن جهاز المخابرات سيتبع الإجراءات القانونية من خلال مجلس تحقيق يحفظ لكل معتدى عليه حقه القانوني ويحسم مثل هذه التصرفات الفردية التي لا يقرها ولا يقبلها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك