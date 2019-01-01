السيسي يشيد بنجاح استضافة أمم أفريقيا ويتحدث عن عودة الجماهير

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجربة مصر المميزة في استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا، لافتا إلى النجاح الكبير في منظومة العمل وكفاءة المنشآت والبنية التحتية.

وكانت مصر قد استضافة بطولة أمم أفريقيا بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة، وذلك في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتابع الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، متحدثا عن استفسارات البعض حول عودة الجماهير للمدرجات حيث قال: "لقد استفدنا من بطولة أمم أفريقيا، وكذلك تجربة تذكرتي في حضور المشجعين".

وأضاف: "الجهد المبذول في التنظيم والمنظومة الأمنية في الملاعب التي استضافت المباريات والقدرة التكنولوجية التي دعمت الموقف الأمني، أتصور أننا قادرين على إعادة الجماهير للمباريات بشكل أكثر يسرا عما كان.. لكن في النهاية الأمر متروك لوزارة الشباب والرياضة والأجهزة الأمنية لتحديد الوقت المناسب لذلك".