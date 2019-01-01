ننشر أجندة فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للشباب

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بدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتنطلق فاعليات اليوم الثاني، من المؤتمر في الساعة الـ 11 صباحًا اليوم الأربعاء، بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، وينتهي الحفل في الساعة 12 ظهرًا، ثم يعقبه استراحة حتى الساعة الـ 2 والنصف.

وفي الثانية والنصف ظهرًا وحتى الثالثة ونصف ينطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ويعقبه استراحة حتى الساعة السادسة.

وفي الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة تعقد جلسة "اسأل الرئيس"، وبعدها استراحة حتى الساعة التاسعة.

وتعقد الجلسة الختامية للمؤتمر في الساعة التاسعة وحتى الساعة العاشرة.