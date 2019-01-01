تحسن ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الحالي

أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الأربعاء، تحسن ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال يوليو الحالي.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "جي.إف.كيه" لأبحاث السوق، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى سالب 11 نقطة مقابل سالب 13 نقطة خلال يونيو الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى سالب 13 نقطة.

في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر الفرعي لقياس التغييرات في الأوضاع المالية الشخصية للمستهلكين خلال الـ12 شهرا الماضية بمقدار نقطتين ليصل إلى نقطة واحدة، في حين ارتفع مؤشر توقعات الأوضاع المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة بمقدار 5 نقاط ليسجل 7 نقاط.

في المقابل، استقر مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مضى عند مستواه في شهر يوليو، ليسجل سالب 32 نقطة، في حين ارتفع مؤشر تقييم الموقف الاقتصادي خلال عام مقبل بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 32 نقطة.

وارتفع مؤشر المشتريات الرئيسية بمقدار 6 نقاط إلى 4 نقاط خلال يوليو الحالي.