ارتفاع معدل التضخم في بولندا لأعلى مستوى منذ 2012

ارتفع معدل التضخم في بولندا بصورة غير متوقعة، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبعة أعوام، مما قد يدفع البنك المركزي لرفع معدلات الفائدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9ر2% في يوليو الجاري مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما أنها ارتفعت بنسبة 6ر2% مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم هذا العام، إلا أن محافظ البنك المركزي ادام جلابنسكي أكد أنه يجب أن تبقى معدلات الفائدة عند أدنى مستوى لها يبلغ 5ر1% حتى عام 2022، عندما تنتهى فترة ولايته.

وكان ثلاثة أعضاء بلجنة السياسة النقدية بالبنك قد أعربوا عن قلقهم من احتمالية ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.